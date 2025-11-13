BKS

Backstage is the first full-cycle RWA EventFi Ecosystem, transforming the $2 trillion entertainment industry with blockchain, AI, and tokenized economies. Offering RWA-based smart products, NFT ticketing, and digital collectibles, it features DeFAI analytics for event optimization, crowdfunded financing, and a royalty-driven marketplace.

Nom de la cryptomonnaieBKS

ClassementNo.5003

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.01393519212883124,2025-11-13

Prix le plus bas0.001877012947267119,2026-01-07

Blockchain publiqueBASE

Secteur

Réseaux sociaux

