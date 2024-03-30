BLENDR

Blendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Nom de la cryptomonnaieBLENDR

ClassementNo.2913

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation40 057 909,37023298

Offre maximale42 000 000

Offre totale42 000 000

Taux de circulation0.9537%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique4.2763998001721975,2024-03-30

Prix le plus bas0.001450651452298408,2025-11-03

Blockchain publiqueETH

IntroductionBlendr is introducing a new decentralised network that uses unused GPU resources all over the world, in order to give access to high-performance computing.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.