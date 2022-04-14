BLEND

Blend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.

Nom de la cryptomonnaieBLEND

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale2,100,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueEDUCHAIN

IntroductionBlend is a decentralized, non-custodial lending protocol for Bitcoin, it has been launched on Educhain, Arbitrum and Base. Blend enables users to participate either as suppliers or borrowers. Suppliers contribute liquidity to earn passive income, while borrowers can take out loans in either overcollateralised (long-term) or undercollateralised (short-term for one block) manners.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.