BLUAI

BluWhale est la couche d’intelligence du Web3, conçue pour alimenter les applications intelligentes, agents IA et modèles à travers une orchestration de ressources reposant sur un protocole de contexte de modèle (Model Context Protocol) destiné à améliorer la scabilité on-chain. Au fil des années, BluWhale a développé un réseau d’IA fonctionnant comme un marché à double versant, atteignant 4 780 comptes d’entreprise et plus de 3,5 millions de portefeuilles uniques, tout en traitant plus de 800 millions de portefeuilles pour construire une structure de graphe universelle couvrant 37 blockchains. Contrairement à The Graph, OriginTrail et MindNetwork, qui ont conçu des infrastructures similaires, la scalabilité de leurs systèmes pour l’IA reste limitée par le nombre de nœuds et la vitesse à laquelle les sous-graphes peuvent être générés et opérés.

Nom de la cryptomonnaieBLUAI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueSUI

IntroductionBluWhale est la couche d’intelligence du Web3, conçue pour alimenter les applications intelligentes, agents IA et modèles à travers une orchestration de ressources reposant sur un protocole de contexte de modèle (Model Context Protocol) destiné à améliorer la scabilité on-chain. Au fil des années, BluWhale a développé un réseau d’IA fonctionnant comme un marché à double versant, atteignant 4 780 comptes d’entreprise et plus de 3,5 millions de portefeuilles uniques, tout en traitant plus de 800 millions de portefeuilles pour construire une structure de graphe universelle couvrant 37 blockchains. Contrairement à The Graph, OriginTrail et MindNetwork, qui ont conçu des infrastructures similaires, la scalabilité de leurs systèmes pour l’IA reste limitée par le nombre de nœuds et la vitesse à laquelle les sous-graphes peuvent être générés et opérés.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.