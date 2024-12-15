BLUE

Bluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Nom de la cryptomonnaieBLUE

ClassementNo.879

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.75%

Offre en circulation394,658,225

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.3946%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8407586553598296,2024-12-15

Prix le plus bas0.028744370072358527,2025-12-19

Blockchain publiqueSUI

IntroductionBluefin is a decentralized spot and derivatives trading platform on the Sui blockchain and is backed by Polychain, SIG, Brevan Howard, and other leading firms. Bluefin is the largest protocol on Sui by total volume, with over $37B traded since launching in September 2023. The exchange currently has 57,754 unique depositors and $27.1M in TVL.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.