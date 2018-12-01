BLY
Blocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.
Nom de la cryptomonnaieBLY
ClassementNo.1742
Capitalisation boursière$0.00
Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00
Part de marché%
Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.02%
Offre en circulation999,999,995.64
Offre maximale1,000,000,000
Offre totale1,000,000,000
Taux de circulation0.9999%
Date d'émission2018-12-01 00:00:00
Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--
Sommet historique0.676306,2021-04-04
Prix le plus bas0.001667112978412236,2025-12-19
Blockchain publiqueETH
IntroductionBlocery Token (BLY), a utility token, is used as a medium of motivation to participate and enhance economic activities within the Blocery Food Supply Chain Ecosystem, including Supply Chain Finance. BLY Token can be used as means of all transactions and contracts, including data provision, payment for data usage, dispute mediation, and guarantees for contract fulfilment, within the Blocery Ecosystem.
Secteur
Réseaux sociaux
etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.