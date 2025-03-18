BMT

Bubblemaps is the first supply auditing tool for DeFi tokens and NFTs. Our unique and colorful bubbles make on-chain data easy to understand. With Bubblemaps, users can investigate wallets, reveal connections, and see through the noise of blockchain data.

Nom de la cryptomonnaieBMT

ClassementNo.905

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.82%

Offre en circulation549,475,341

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.5494%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.3212330971816307,2025-03-18

Prix le plus bas0.020723579929055824,2025-12-18

Blockchain publiqueSOL

