BobaCat is a community-driven memecoin inspired by the Dogecoin founder’s cat, combining crypto with real-world impact by supporting pet shelters worldwide.

ClassementNo.2069

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation612,879,401

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.6128%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.09484798014935664,2024-03-29

Prix le plus bas0.00017406913220778,2023-11-15

Blockchain publiqueETH

