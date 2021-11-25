BOBA

Boba is an L2 Ethereum scaling & augmenting solution built by the Enya team as core contributors to the OMG Foundation. Boba is a next-generation Ethereum Layer 2 Optimistic Rollup scaling solution that reduces gas fees, improves transaction throughput, and extends the capabilities of smart contracts.

Nom de la cryptomonnaieBOBA

ClassementNo.736

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.30%

Offre en circulation493,580,902

Offre maximale500,000,000

Offre totale500,000,000

Taux de circulation0.9871%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.9879991275196645,2021-11-25

Prix le plus bas0.03863889575207352,2025-12-23

Blockchain publiqueETH

