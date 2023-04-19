BOBMEME

$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

Nom de la cryptomonnaieBOBMEME

ClassementNo.1874

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation689,127,646,403

Offre maximale690,000,000,000

Offre totale689,127,646,403

Taux de circulation0.9987%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000218963593709231,2023-05-06

Prix le plus bas0.000000015403283083,2023-04-19

Blockchain publiqueETH

Introduction$BOB will takeover the meme space by surprise. Wasstealth launched and locked for about 690 months(about 57 years) with a renounced contract. Bob’sknowledge will blow away even the most prominentscholars.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.