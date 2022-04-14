BOB

BOB construit la passerelle vers la DeFi Bitcoin, libérant une véritable utilité pour l'actif le plus important au monde. En fusionnant la sécurité inégalée de Bitcoin avec la polyvalence d'Ethereum, BOB crée la destination incontournable pour la liquidité, les applications et les institutions autour de Bitcoin. Sa chaîne hybride combine de manière unique les preuves ZK et le staking BTC afin d'offrir des ponts natifs vers Ethereum et Bitcoin (BitVM). La passerelle multichain de BOB permet aux utilisateurs de convertir leur Bitcoin en n'importe quel actif ou de déposer directement dans la DeFi sur plus de 11 chaînes, grâce aux BTC intents.

Nom de la cryptomonnaieBOB

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

