BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Nom de la cryptomonnaieBONK

ClassementNo.66

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché0.0003%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,00%

Offre en circulation87 995 213 945 213,84

Offre maximale88 872 433 754 423,19

Offre totale87 995 213 945 213,84

Taux de circulation0.9901%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000059156192429551,2024-11-20

Prix le plus bas0.000000091971686428,2022-12-30

Blockchain publiqueSOL

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.