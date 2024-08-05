BOOE

In a space often swayed by short-term gains and fleeting projects, BOOE has emerged as a vision-driven ecosystem built on professionalism, ethics, and community. With its steadfast team, ethical whale, and cult-like following, BOOE stands as a beacon of long-term belief.

Nom de la cryptomonnaieBOOE

ClassementNo.1022

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,20

Offre en circulation96.191.009

Offre maximale100.000.000

Offre totale100.000.000

Taux de circulation0.9619%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8132865790759094,2024-10-16

Prix le plus bas0.008879381003767716,2024-08-05

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.