BitcoinOS (BOS) est la première plateforme qui apporte la programmabilité à Bitcoin sans modifier le protocole de base du réseau. Grâce à une technologie révolutionnaire de Zero-Knowledge Proof (ZKP), BOS permet de créer des contrats intelligents, des applications DeFi et une interopérabilité cross-chain — le tout sécurisé par la sécurité inégalée du réseau Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieBOS

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale21,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueETH

