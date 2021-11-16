BOTTO

Botto is a generative artist governed by the community. Botto creates 350 art pieces a week and presents them to the community. These art pieces are considered a 'round', whereby individual art pieces are denoted as 'fragments'. The community votes on these art fragments. Votes represent individual preferences on what a participant considers to be aesthetically pleasing art. Collectively, votes are used as feedback for Botto's generative algorithm - dictating what direction Botto should take its next round of art pieces. Over time, Botto shall create art guided and governed by the community.

Nom de la cryptomonnaieBOTTO

ClassementNo.1529

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation48,082,622.61232315

Offre maximale100,000,000

Offre totale93,872,824.47976364

Taux de circulation0.4808%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.940308473361901,2021-11-16

Prix le plus bas0.029699974363140962,2022-11-09

Blockchain publiqueETH

