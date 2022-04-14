BRC20COM

BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin.

Nom de la cryptomonnaieBRC20COM

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale21,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBRC20

Secteur

Réseaux sociaux

