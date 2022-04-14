BRIDGENT

Bridgent est un moteur de coordination et d'exécution cross-chain qui permet aux actifs, aux contrats intelligents et aux données de circuler de manière fluide entre plusieurs blockchains. Ses rôles principaux incluent de fournir une communication cross-chain sécurisée et efficace, de faire respecter la conformité grâce à une couche de filtrage d'exécution, d'offrir une API unifiée pour réduire la complexité du développement et de prendre en charge la synchronisation d'état en temps réel entre les chaînes.

Nom de la cryptomonnaieBRIDGENT

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale9,999,999,999

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueMATIC

IntroductionBridgent est un moteur de coordination et d'exécution cross-chain qui permet aux actifs, aux contrats intelligents et aux données de circuler de manière fluide entre plusieurs blockchains. Ses rôles principaux incluent de fournir une communication cross-chain sécurisée et efficace, de faire respecter la conformité grâce à une couche de filtrage d'exécution, d'offrir une API unifiée pour réduire la complexité du développement et de prendre en charge la synchronisation d'état en temps réel entre les chaînes.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.