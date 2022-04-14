BRIDGE

Hyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests).

Nom de la cryptomonnaieBRIDGE

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueHYPERBRIDGE

IntroductionHyperbridge is the world's first verifiable multichain bridge. A coprocessor for secure, verifiable interoperability powered by consensus and storage proofs, providing developers with on-chain and off-chain SDKs for securely sending cross-chain messages (POST requests) and reading on-chain storage (GET requests).

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.