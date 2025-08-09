BSU

Baby Shark Universe (BSU) is a hybrid entertainment and digital asset platform that leverages the globally recognized Baby Shark intellectual property (IP) to bridge Web2 users and the Web3 ecosystem. The project aims to naturally onboard its vast existing fan base into the Web3 space, building a sustainable economic model through diverse digital experiences, including games, NFTs, and the metaverse.

Nom de la cryptomonnaieBSU

ClassementNo.684

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)17,32%

Offre en circulation168 000 000

Offre maximale850 000 000

Offre totale850 000 000

Taux de circulation0.1976%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.37631193723515616,2025-09-29

Prix le plus bas0.05070113905338495,2025-08-09

Blockchain publiqueBSC

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.