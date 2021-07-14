BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

Nom de la cryptomonnaieBSW

ClassementNo.1721

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.03%

Offre en circulation684,309,955

Offre maximale700,000,000

Offre totale655,492,487.8825874

Taux de circulation0.9775%

Date d'émission2021-07-14 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.12915576713788,2021-12-08

Prix le plus bas0.003011634623059722,2025-12-31

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

