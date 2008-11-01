BTC

Bitcoin est un actif numérique et un système de paiement inventé par Satoshi Nakamoto, qui a publié un document connexe en 2008 et l'a publié sous forme de logiciel open source en 2009. Le système est conçu en pair-à-pair ; les utilisateurs peuvent donc effectuer des transactions sans intermédiaire.

Nom de la cryptomonnaieBTC

ClassementNo.1

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.5826%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)198,788.48%

Offre en circulation19,972,953

Offre maximale21,000,000

Offre totale19,972,953

Taux de circulation0.951%

Date d'émission2008-11-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.0025 USDT

Sommet historique126198.06960343386,2025-10-06

Prix le plus bas0.04864654,2010-07-14

Blockchain publiqueBTC

