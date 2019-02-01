BTT

Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage.

Nom de la cryptomonnaieBTT

ClassementNo.103

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation986,061,142,857,000

Offre maximale0

Offre totale990,000,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2019-02-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.000120 USDT

Sommet historique0.000003054389068335,2022-01-18

Prix le plus bas0.000000365670530465,2023-10-13

Blockchain publiqueTRX

