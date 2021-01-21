BTY

Bityuan(BTY) is an EVM-compatible chain with the parachain architecture and a blockchain that integrates AI applications.

Nom de la cryptomonnaieBTY

ClassementNo.3952

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale640,000,000

Offre totale640,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.10972226,2021-03-16

Prix le plus bas0,2021-01-21

Blockchain publiqueBTY

Secteur

Réseaux sociaux

