BURGER

BurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Nom de la cryptomonnaieBURGER

ClassementNo.3005

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.42%

Offre en circulation43,035,832.02939903

Offre maximale63,000,000

Offre totale43,035,832.02939903

Taux de circulation0.6831%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique28.0134009,2021-05-03

Prix le plus bas0.002115173706528443,2025-11-07

Blockchain publiqueBSC

IntroductionBurgerSwap is an AMM decentralized trading platform on the Binance Smart Chain, and liquidity providers can obtain BURGER token rewards. For project details, please visit the project official website mentioned above.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.