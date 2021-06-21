BZZ

Swarm is a system of peer-to-peer networked nodes that create a decentralised storage and communication service. The system is economically self-sustaining due to a built-in incentive system enforced through smart contracts on the Ethereum blockchain.

Nom de la cryptomonnaieBZZ

ClassementNo.1088

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0,45%

Offre en circulation52 600 660,90444622

Offre maximale63 149 437

Offre totale63 149 437

Taux de circulation0.8329%

Date d'émission2021-06-21 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique59.64320391,2021-06-21

Prix le plus bas0.12197999757777185,2025-03-13

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

