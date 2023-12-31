CAP

$CAP is the core utility and governance token of Cap Infra, with a fixed total supply. Its value is backed by real protocol revenue (Real Yield) rather than token inflation. Key utilities include: • Governance: RWA curation, fee parameters, treasury allocation, and Launchpad approvals • Value Accrual: Protocol revenue distributed to $CAP stakers • Ecosystem Incentives: Bootstrapping liquidity and rewarding high-quality participation • Priority Access: Early and higher allocation access to high-yield and newly launched RWA products

Nom de la cryptomonnaieCAP

ClassementNo.3838

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale200,000,000

Offre totale200,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6809465801783078,2023-12-31

Prix le plus bas0.016317247952418467,2025-03-09

Blockchain publiqueBSC

Introduction$CAP is the core utility and governance token of Cap Infra, with a fixed total supply. Its value is backed by real protocol revenue (Real Yield) rather than token inflation. Key utilities include: • Governance: RWA curation, fee parameters, treasury allocation, and Launchpad approvals • Value Accrual: Protocol revenue distributed to $CAP stakers • Ecosystem Incentives: Bootstrapping liquidity and rewarding high-quality participation • Priority Access: Early and higher allocation access to high-yield and newly launched RWA products

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
CAP/USDT
Capverse
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (CAP)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
CAP/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (CAP)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...