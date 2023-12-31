CAP

$CAP is the core utility and governance token of Cap Infra, with a fixed total supply. Its value is backed by real protocol revenue (Real Yield) rather than token inflation. Key utilities include: • Governance: RWA curation, fee parameters, treasury allocation, and Launchpad approvals • Value Accrual: Protocol revenue distributed to $CAP stakers • Ecosystem Incentives: Bootstrapping liquidity and rewarding high-quality participation • Priority Access: Early and higher allocation access to high-yield and newly launched RWA products

Nom de la cryptomonnaieCAP

ClassementNo.3838

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation0

Offre maximale200,000,000

Offre totale200,000,000

Taux de circulation0%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.6809465801783078,2023-12-31

Prix le plus bas0.016317247952418467,2025-03-09

Blockchain publiqueBSC

Introduction$CAP is the core utility and governance token of Cap Infra, with a fixed total supply. Its value is backed by real protocol revenue (Real Yield) rather than token inflation. Key utilities include: • Governance: RWA curation, fee parameters, treasury allocation, and Launchpad approvals • Value Accrual: Protocol revenue distributed to $CAP stakers • Ecosystem Incentives: Bootstrapping liquidity and rewarding high-quality participation • Priority Access: Early and higher allocation access to high-yield and newly launched RWA products

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.