Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way.

Nom de la cryptomonnaieCATCOIN

ClassementNo.1545

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation50,000,000,000,000,000

Offre maximale50,000,000,000,000,000

Offre totale50,000,000,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000000001736138659,2024-03-26

Prix le plus bas0.00000000000011624,2023-07-26

Blockchain publiqueBSC

