Canxium is a groundbreaking blockchain platform that introduces a unique economic model that revolves around supply and demand dynamics. A key feature distinguishing Canxium from others is its innovative concept of offline mining. There is no limit set for the maximum supply of $CAU. It adopts a demand-driven approach, where the coins are mined on market demand.

Nom de la cryptomonnaieCAU

ClassementNo.2760

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)1.26%

Offre en circulation1,231,980

Offre maximale0

Offre totale1,413,066.80312162

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique21.283697721673946,2024-02-23

Prix le plus bas0.17633691002091173,2025-12-25

Blockchain publiqueCAU

