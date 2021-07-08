CBK

Cobak is a community platform dedicated to cryptocurrencies, facilitating communication between crypto investors and projects by managing equal permissions within the community. Crypto projects engage with investors through forums tailored for each project, enabling cost-effective marketing. It also provides an ideal environment for community management through features like application push notifications, alerts, and pinning, allowing users to access necessary information promptly.

Nom de la cryptomonnaieCBK

ClassementNo.545

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)10.53%

Offre en circulation100,000,000

Offre maximale100,000,000

Offre totale100,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission2021-07-08 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique16.31319095,2021-04-02

Prix le plus bas0.30983109393598324,2025-12-31

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

