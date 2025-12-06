CC

Canton Network est la seule blockchain publique et sans autorisation conçue spécifiquement pour la finance institutionnelle — alliant de manière unique confidentialité, conformité et scalabilité. Placée sous la gouvernance de la Canton Foundation, avec la participation de grandes institutions financières mondiales, Canton permet la synchronisation et le règlement en temps réel et en toute sécurité de multiples classes d’actifs sur une infrastructure partagée et interopérable. Le réseau repose sur son token natif, le Canton Coin, et prend en charge une gouvernance décentralisée ainsi qu’un développement collaboratif d’applications. Canton établit le lien concret entre la promesse de la blockchain et la puissance de la finance mondiale, pour que la finance circule enfin comme elle le devrait.

Nom de la cryptomonnaieCC

ClassementNo.24

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0016%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.07%

Offre en circulation37,101,550,981.188416

Offre maximale∞

Offre totale37,101,550,981.188416

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.1756879949508504,2026-01-01

Prix le plus bas0.05895180762412991,2025-12-06

Blockchain publiqueCANTON

