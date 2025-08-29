CELB

Un écosystème de gaming Web3 propulsé par l’IA, offrant aux utilisateurs et aux créateurs la possibilité de gagner, d’interagir et de construire au sein d’une plateforme de divertissement dynamique.

Nom de la cryptomonnaieCELB

ClassementNo.3562

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation238,750,000

Offre maximale5,000,000,000

Offre totale5,000,000,000

Taux de circulation0.0477%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.013001119987893436,2025-08-29

Prix le plus bas0.000018914311843661,2026-01-08

Blockchain publiqueBSC

IntroductionUn écosystème de gaming Web3 propulsé par l’IA, offrant aux utilisateurs et aux créateurs la possibilité de gagner, d’interagir et de construire au sein d’une plateforme de divertissement dynamique.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.