Centrality is a tech ventures ecosystem.Centrality works with smart entrepreneurs and ventures who are trying to disrupt traditional value chains and concepts.Centrality support these projects through every stage of the start-up lifecycle and create commercial connections with other DApps in the ecosystem.

Nom de la cryptomonnaieCENNZ

ClassementNo.1813

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation1,200,000,000

Offre maximale0

Offre totale1,200,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2018-03-01 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.12 USDT

Sommet historique0.541558027267456,2018-04-25

Prix le plus bas0.001289077486695642,2025-08-10

Blockchain publiqueCENNZ

