CFG

Centrifuge is the leading Web3 protocol focused on bridging real-world assets (RWAs) with decentralized finance (DeFi). Our mission is to unlock the next trillion dollars of real-world assets by leveraging blockchain technology to tokenize assets, bring transparency to financial systems, and enable efficient capital distribution.

Nom de la cryptomonnaieCFG

ClassementNo.346

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.09%

Offre en circulation574,474,646

Offre maximale0

Offre totale680,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.582033105119069,2021-10-14

Prix le plus bas0.10013255729049877,2025-04-07

Blockchain publiqueETH

