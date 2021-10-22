CHESS

Tranchess is a tokenized asset management and derivatives trading protocol. Tranchess provides a different risk/return matrix out of a single main fund that tracks a specific underlying asset. $CHESS is the governance token of the Tranchess community.

Nom de la cryptomonnaieCHESS

ClassementNo.1241

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.52%

Offre en circulation205,967,867

Offre maximale300,000,000

Offre totale300,000,000

Taux de circulation0.6865%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique7.9212842434622575,2021-10-22

Prix le plus bas0.009561794198499462,2025-10-10

Blockchain publiqueBSC

