CHEX

Chintai is a licensed and regulated tokenization platform. Powered by the innovative $CHEX token, Chintai offers a compliant, one-stop solution for bringing real-world assets on-chain.

Nom de la cryptomonnaieCHEX

ClassementNo.398

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)%0,11

Offre en circulation998.751.407,8738768

Offre maximale0

Offre totale998.751.407,8738768

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8025739225864136,2024-12-17

Prix le plus bas0.00274259,2021-03-01

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

