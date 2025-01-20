CHIRP

Chirp: Connecting Everything, Everywhere. Chirp is a comprehensive ecosystem for the Internet of Things (IoT), centered on two core components: a Decentralized Physical Infrastructure Network (DePIN) and a powerful IoT platform, all built on Sui blockchain.

Nom de la cryptomonnaieCHIRP

ClassementNo.1942

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.14%

Offre en circulation81,157,731

Offre maximale300,000,000

Offre totale79,781,464

Taux de circulation0.2705%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.2987247302799139,2025-01-20

Prix le plus bas0.01177696666118289,2026-01-01

Blockchain publiqueSUI

Secteur

Réseaux sociaux

