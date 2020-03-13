CHR

Chromia is a data centric Layer 1 platform that can support parallel executions by scaling horizontally, and high performance gaming or AI applications. The deposits are in erc20 and FT4. FT4: https://explorer.chromia.com/mainnet ERC20: https://etherscan.io/token/0x8a2279d4a90b6fe1c4b30fa660cc9f926797baa2

Nom de la cryptomonnaieCHR

ClassementNo.512

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.39%

Offre en circulation851,381,914.378197

Offre maximale978,064,789

Offre totale851,381,914.378197

Taux de circulation0.8704%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique1.4996914759745297,2021-11-20

Prix le plus bas0.00852539841207,2020-03-13

Blockchain publiqueCHROMIA

