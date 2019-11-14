CKB

The Nervos Network is an open source public blockchain ecosystem and collection of protocols solving the biggest challenges facing blockchains like Bitcoin and Ethereum today. The Nervos CKB (Common Knowledge Base) is the layer 1, proof of work public blockchain protocol of the Nervos Network. It allows any crypto-asset to be stored with the security, immutability and permissionless nature of Bitcoin while enabling smart contracts, layer 2 scaling and captures the total network value through its "store of value" crypto-economic design and native token, the CKByte.

Nom de la cryptomonnaieCKB

ClassementNo.237

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation47,988,882,718.87195

Offre maximale

Offre totale48,737,638,632.20698

Taux de circulation%

Date d'émission2019-11-14 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois0.01 USDT

Sommet historique0.04412336,2021-03-31

Prix le plus bas0.001796930830613934,2025-10-10

Blockchain publiqueNONE

Secteur

Réseaux sociaux

