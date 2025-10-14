CLO

Yei Finance (Clovis) est une couche d’abstraction de liquidité qui unifie les capitaux fragmentés grâce à une solution clé en main combinant DEX cross-chain, marché monétaire et Bridge, offrant une liquidité mondiale à la demande pour tout réseau et tout actif. Cette nouvelle architecture permet aux fournisseurs de liquidité de bénéficier de rendements plus élevés (prêts + frais de swap + Bridge) et offre une liquidité de bridging quasi instantanée pour les utilisateurs inter-réseaux.

Nom de la cryptomonnaieCLO

ClassementNo.360

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)9.34%

Offre en circulation129,100,000

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale999,999,998.3

Taux de circulation0.1291%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.8181801424739548,2025-10-15

Prix le plus bas0.1461711757322115,2025-10-14

Blockchain publiqueBSC

Yei Finance (Clovis) est une couche d'abstraction de liquidité qui unifie les capitaux fragmentés grâce à une solution clé en main combinant DEX cross-chain, marché monétaire et Bridge, offrant une liquidité mondiale à la demande pour tout réseau et tout actif. Cette nouvelle architecture permet aux fournisseurs de liquidité de bénéficier de rendements plus élevés (prêts + frais de swap + Bridge) et offre une liquidité de bridging quasi instantanée pour les utilisateurs inter-réseaux.

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

