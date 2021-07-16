CLV

Clover is a Substrate-based DeFi service platform built on Polkadot. Clover provides an easy-to-use interoperable blockchain infrastructure through its extensive support for Ethereum’s EVM-based applications and a wide range of implemented developer tools. Clover will bring the smoothest and most advanced DeFi experience to its users through its smart core, like Clover Scan and Clover multi-chain extension wallet.

Nom de la cryptomonnaieCLV

ClassementNo.1190

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.15%

Offre en circulation1,224,140,929

Offre maximale

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission2021-07-16 00:00:00

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique2.16773807,2021-08-31

Prix le plus bas0.004112355835682571,2025-12-23

Blockchain publiqueETH

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CLV/USDT
Clover Finance
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (CLV)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
