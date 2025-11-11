CMC20

The CoinMarketCap 20 Index DTF (CMC20) is a liquid index token powered by Reserve that tracks the CoinMarketCap 20 Index. The CMC20 Index is a benchmark designed to measure the performance of the top 20 cryptocurrency projects by market capitalization, as ranked by CoinMarketCap. It excludes stablecoins (i.e. USDT), tokens that are pegged to other crypto assets (i.e. WBTC or stETH), and assets with limited investability (e.g. potential litigation risk, or limited circulating liquidity). The index represents the broader cryptocurrency market while providing insight into the performance of a diverse set of digital assets.

Nom de la cryptomonnaieCMC20

ClassementNo.8872

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)5,532.38%

Offre en circulation33,979.43274529

Offre maximale

Offre totale33,979.43274529

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique210.53539965828614,2025-11-11

Prix le plus bas170.55229919953078,2025-11-21

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

Clause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

