CNDY

Gaming studio & publisher with existing 60 million players ecosystem | 10 mobile games live | 100,000+ DAU | 15+ years creating games | 70+ Countries | 30+ languages. Sugarverse is building a unique Game Saga with 5 integrated mobile casual games with a self-sustaining Play & Earn economy, where players can monetize their gaming experience using their native token CNDY.

Nom de la cryptomonnaieCNDY

ClassementNo.2474

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.01%

Offre en circulation466,595,178

Offre maximale1,000,000,000

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation0.4665%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.005822417865598104,2024-12-17

Prix le plus bas0.000615185614830937,2025-10-12

Blockchain publiqueETHERLINK

