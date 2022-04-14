COAI

ChainOpera AI favorise l'intelligence collaborative grâce à un réseau d'agents IA co-créés et co-gérés par la communauté. Il repose sur une application Super AI et une infrastructure IA complète qui soutiennent une économie de créateurs dédiée à la conception, la distribution et l'utilisation d'agents IA ; un entraînement et une inférence de modèles centrés sur les agents via des GPU distribués ; ainsi qu'une blockchain native à l'IA garantissant la propriété vérifiable, l'attribution et une participation transparente. ChainOpera transforme la manière dont l'intelligence est créée et partagée en alignant utilisateurs, développeurs et fournisseurs d'infrastructure autour de mécanismes de participation communs, ouvrant ainsi une nouvelle ère d'IA ouverte et collaborative.

Nom de la cryptomonnaieCOAI

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale1,000,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBSC

Secteur

Réseaux sociaux

