COA

Alliance Games est un réseau décentralisé qui associe la création de jeux propulsée par l'IA, un réseau multijoueur intégré à la blockchain et un système distribué de nœuds de calcul, afin de redéfinir la manière dont les jeux sont créés, hébergés et monétisés. Son token natif, le $COA, alimente l'ensemble de l'écosystème : il est utilisé par les développeurs pour accéder à l'infrastructure, par les opérateurs de nœuds pour recevoir des récompenses, et par les utilisateurs pour staker, participer à la gouvernance et débloquer des fonctionnalités premium.

Nom de la cryptomonnaieCOA

ClassementNo.2045

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.08%

Offre en circulation414,716,666

Offre maximale2,000,000,000

Offre totale2,000,000,000

Taux de circulation0.2073%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.03474769210606202,2025-07-23

Prix le plus bas0.001622009358127716,2025-12-12

Blockchain publiqueBSC

IntroductionAlliance Games est un réseau décentralisé qui associe la création de jeux propulsée par l'IA, un réseau multijoueur intégré à la blockchain et un système distribué de nœuds de calcul, afin de redéfinir la manière dont les jeux sont créés, hébergés et monétisés. Son token natif, le $COA, alimente l'ensemble de l'écosystème : il est utilisé par les développeurs pour accéder à l'infrastructure, par les opérateurs de nœuds pour recevoir des récompenses, et par les utilisateurs pour staker, participer à la gouvernance et débloquer des fonctionnalités premium.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.