Common est la couche de coordination dédiée aux communautés, aux contributeurs et aux agents d’IA. C’est un produit et un protocole tout-en-un permettant de lancer un token, de gérer une DAO ou de coordonner des agents de manière fluide et décentralisée.

Nom de la cryptomonnaieCOMMON

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation2,336,466,752

Offre maximale12,418,259,242

Offre totale10,000,000,000

Taux de circulation0.1881%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueBASE

