Compound is a protocol on the Ethereum blockchain that establishes money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand for the asset. 

Nom de la cryptomonnaieCOMP

ClassementNo.145

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)166.59%

Offre en circulation9,963,301.92197561

Offre maximale0

Offre totale10,000,000

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique911.1978339,2021-05-12

Prix le plus bas18.334079243228846,2025-10-10

Blockchain publiqueETH

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

