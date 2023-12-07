COQ

Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life.

Nom de la cryptomonnaieCOQ

ClassementNo.952

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation69,420,000,000,000

Offre maximale69,420,000,000,000

Offre totale69,420,000,000,000

Taux de circulation1%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.000006466899448268,2024-03-09

Prix le plus bas0.000000000320111495,2023-12-07

Blockchain publiqueAVAX_CCHAIN

Secteur

Réseaux sociaux

