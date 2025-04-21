CORAL

CORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Nom de la cryptomonnaieCORAL

ClassementNo.1298

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.00%

Offre en circulation8,553,556,561

Offre maximale10,000,000,000

Offre totale9,999,990,867

Taux de circulation0.8553%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique0.003473618541638876,2025-05-13

Prix le plus bas0.000135919811200229,2025-04-21

Blockchain publiqueSOL

IntroductionCORAL is the native token of Coral Protocol, the infrastructure layer for AI agent collaboration. Coral enables agents to communicate, coordinate, and transact across frameworks. CORAL powers agent-to-agent payments, session execution, and reputation scoring—fueling a decentralized ecosystem where intelligent agents work together autonomously.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par cmc et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.