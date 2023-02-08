CORE

Core is an EVM-Compatible L1 chain. It is secured by the novel consensus mechanism called “Satoshi Plus” which secures the network using a combination of delegated BTC mining hash and delegated proof of stake. Core provides the composability of an EVM chain, with the decentralization and security of Bitcoin. Solving the blockchain trilemma.

Nom de la cryptomonnaieCORE

ClassementNo.238

Capitalisation boursière$0.00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0.00

Part de marché0.0001%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0.74%

Offre en circulation1,021,915,772.5219105

Offre maximale2,100,000,000

Offre totale2,093,769,839.0352812

Taux de circulation0.4866%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique6.468239711847785,2023-02-08

Prix le plus bas0.08911234398161834,2025-12-01

Blockchain publiqueCORE

