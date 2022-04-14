COS

Contentos est un écosystème mondial décentralisé dédié aux contenus, qui révolutionne la création, la vérification et la distribution de contenu grâce à la technologie blockchain. Au cœur du projet, Contentos propose COS.TV, une plateforme vidéo Web3 entièrement intégrée au réseau principal de Contentos. Forte d’une communauté dynamique de plus d’un million d’utilisateurs actifs chaque mois dans le monde, COS.TV permet aux créateurs de contenu de transformer leurs vidéos en NFTs, de gagner des récompenses et d’interagir directement avec leurs abonnés.

Nom de la cryptomonnaieCOS

ClassementNo.

Capitalisation boursière$0,00

Capitalisation boursière entièrement diluée$0,00

Part de marché%

Volume de trading / Capitalisation boursière (en 24 heures)0

Offre en circulation--

Offre maximale0

Offre totale9.900.474.904

Taux de circulation%

Date d'émission--

Le prix auquel l'actif a été émis pour la première fois--

Sommet historique,

Prix le plus bas,

Blockchain publiqueETH

IntroductionContentos est un écosystème mondial décentralisé dédié aux contenus, qui révolutionne la création, la vérification et la distribution de contenu grâce à la technologie blockchain. Au cœur du projet, Contentos propose COS.TV, une plateforme vidéo Web3 entièrement intégrée au réseau principal de Contentos. Forte d’une communauté dynamique de plus d’un million d’utilisateurs actifs chaque mois dans le monde, COS.TV permet aux créateurs de contenu de transformer leurs vidéos en NFTs, de gagner des récompenses et d’interagir directement avec leurs abonnés.

Secteur

Réseaux sociaux

etfindex:mc_etfindex_sourceClause de non-responsabilité : les données sont fournies par et ne doivent pas être considérées comme des conseils en matière d'investissement.

CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFuturesXAUTEarnEvent Center
More
2025 Recap
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
Rechercher
Favoris
COS/USDT
Contentos
----
--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (COS)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Info
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Opérations sur le marché
Spot
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.MEXC est votre voie la plus facile vers la cryptomonnaie. Explorez la meilleure plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde pour acheter, trader et gagner des cryptomonnaies. Tradez du Bitcoin, de l'Ethereum et plus de 3,000 altcoins.
COS/USDT
--
--
‎--
Haut 24 h
--
Bas 24 h
--
Volume 24 h (COS)
--
Rotation 24 h (USDT)
--
Graphique
Carnet d'ordres
Opérations sur le marché
Info
Ordres ouverts (0)
Historique d'ordres
Historique de trading
Positions ouvertes (0)
Loading...